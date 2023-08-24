KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.