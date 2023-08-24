  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklanmasının ardından öğrenciler, yurt, burs ve kredi başvuruları için araştırma yapmaya başladı. KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvuru şartları neler? GSB 2023- 2024 KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Üniversiteli olan öğrenciler, KYK yurt ve burs başvurularını nasıl yapacak? Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

BAKAN BAK'TAN AÇIKLAMA!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter-X üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da yine Kasım ayı içinde alınması bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA