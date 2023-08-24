MİT’ten terör örgütüne darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın; TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içeride bulunan Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. MİT tarafından PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK'nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi. PKK'nın, Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'yı TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için eğittiği ve kaçak yollardan yurtiçine göndermek istediği öğrenildi.

SAHA AJANLARI BELİRLEDİ

PKK adına Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Kına'nın faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu. Uygun şartların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı anda operasyon için harekete geçildi. Saha ajanlarının da katıldığı operasyonda, MİT Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi. Örgüte katılmasından önce İstanbul'da PKK'nın gençlik çalışmalarına dahil olan Kına'nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak'a gittiği ve günümüze kadar İran'ın yanı sıra Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.