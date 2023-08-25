Fırat Kalkanı Harekatı 7’nci yılını geride bıraktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de terör örgütlerine karşı düzenlediği ilk askeri harekat olan Fırat Kalkanı, 7. yılını geride bıraktı. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun ilk günü Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de de Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı.

BÖLGE KALKINDIRILDI

HAREKATLA iki ilçe arasında bulunan yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı. Eğitim, sağlık ve hizmet alanlarındaki projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus, yaklaşık 2 milyon yüz bini buldu.