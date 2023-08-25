  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Fırat Kalkanı Harekatı 7’nci yılını geride bıraktı

Fırat Kalkanı Harekatı 7’nci yılını geride bıraktı

HABER MERKEZİ
Fırat Kalkanı Harekatı 7’nci yılını geride bıraktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de terör örgütlerine karşı düzenlediği ilk askeri harekat olan Fırat Kalkanı, 7. yılını geride bıraktı. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun ilk günü Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de de Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı.

BÖLGE KALKINDIRILDI

HAREKATLA iki ilçe arasında bulunan yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı. Eğitim, sağlık ve hizmet alanlarındaki projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus, yaklaşık 2 milyon yüz bini buldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA