‘PKK’yı kazımak için kararlıyız’

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak gezisi kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Barzani, Bakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı.

'KÖKÜ KAZINACAK'

GÖRÜŞMENİN ardından Fidan ve Barzani açıklamalarda bulundu. Fidan, hem Bağdat'ta hem de Erbil'de PKK terör örgütünün kökünü kazımak için kararlılık gördüklerini söyledi. Fidan şöyle konuştu: "Başta terörle mücadele olmak üzere enerji ekonomi, ticaret birçok konuyu masaya yatıma imkanımız oldu. Erbil, Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman güvenlik şehri olmuştur. Bunun devamı için Erbil'e her türlü desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye'nin terörle mücadelesinde göstermiş oldukları iş birliği için kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."