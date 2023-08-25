  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Geçmişten ibret alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Zaferlerimizin ve gurur günlerimizin her birini yeni bir kucaklaşmanın zemini haline getirmek istiyoruz." dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bitlis’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz.

Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayını anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ediyoruz.

31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları şu anda maalesef çöp, çukur, çamura çevire zihniyetten geri alıyor muyuz?"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA