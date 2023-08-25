Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bitlis’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz.

Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayını anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ediyoruz.

31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları şu anda maalesef çöp, çukur, çamura çevire zihniyetten geri alıyor muyuz?"