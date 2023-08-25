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Yunan televizyonunda skandal açıklamalar

HABER MERKEZİ
Yunan televizyonunda skandal açıklamalar

YUNANİSTAN'DA 4 gündür kontrol altına alınamayan orman yangınlarında can kaybı artıyor.Pazartesi gününden bu yana alevlere teslim olan Dedeağaç kuzeyindeki Dadia Milli Parkı'nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan makamlarından yapılan açıklamada, ölen 18 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Ülkenin en önemli gündemi olan yangınlar hakkında devlet kanalı ERT televizyonunda yapılan yayında spikerin skandal sözleri tepki çekti. Alexandras Douvara yayında, "Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır. Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik" dedi. Douvara'nın bu çirkin sözleri ülkede eleştirilere neden oldu. Spikere tepki yağdı.

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