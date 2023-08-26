2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. 24 Ağustos tarihi gelince DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar arttı. Ancak henüz 2023 DGS tercih tarihleri belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.