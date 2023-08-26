2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM'nin iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlediği, Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının ardından öğrenciler tercihler için araştırma yapmaya başladı.
ÖSYM'nin iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlediği, Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının ardından öğrenciler tercihler için araştırma yapmaya başladı.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. 24 Ağustos tarihi gelince DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar arttı. Ancak henüz 2023 DGS tercih tarihleri belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih süreci başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
DGS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden online olarak yapılması bekleniyor.
ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladığı zaman habere eklenecek.