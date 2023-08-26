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Haberler Gündem 2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından öğrenciler, 2023 DGS tercih kılavuzunu, tercihlerini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

ÖSYM'nin iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlediği, Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının ardından öğrenciler tercihler için araştırma yapmaya başladı.

2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. 24 Ağustos tarihi gelince DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar arttı. Ancak henüz 2023 DGS tercih tarihleri belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih süreci başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden online olarak yapılması bekleniyor.

2023 DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladığı zaman habere eklenecek.

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