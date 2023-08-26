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Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar açıklandı mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulandı. Açıköğretim Fakültesi'nden 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fakat bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da Eylül ayında erişime açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları,Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

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