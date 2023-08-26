AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar açıklandı mı?
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar açıklandı mı?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulandı. Açıköğretim Fakültesi'nden 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.
Fakat bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da Eylül ayında erişime açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları,Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.
Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.