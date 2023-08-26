AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulandı. Açıköğretim Fakültesi'nden 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.



