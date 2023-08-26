YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.