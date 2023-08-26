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Haberler Gündem YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih başvuru tarihleri için adayların gözü kulağı ÖSYM'de! Peki YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte, YKS ek tercihlerle ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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