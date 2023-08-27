‘Aynı milli mücadele ruhundan güç alıyoruz’

Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta düzenlenen "Zafer Haftası Kutlamaları"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk milletinin istiklaline saplanmak istenen hançeri söküp atan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü yürekten kutladığını söyledi. Yılmaz, millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kıymetli üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmetle yad ettiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

DESTANSI MÜCADELE

Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan tüm acılara rağmen pes etmeyen ve dayatmaları elinin tersiyle iten Türk milletinin işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattığını, Kurtuluş Savaşı ile destansı bir mücadele ortaya koyduğunu hatırlatan Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe yazdırdıkları gibi, önce Sakarya'da ardından da Afyonkarahisar'da düşmanı amansız bir şekilde bozguna uğrattığını ifade etti.

Yılmaz, Milli Mücadele'de çok zor şartlar altında, imkansızlıklara rağmen başarıya ulaşıldığını, "İman, irade varsa Allah'ın izniyle imkanın da var olduğunu" belirterek, Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu anlayışla hareket ederek hayali dahi kurulamayan nice başarıya, nice zafere imza attıklarını ifade etti.