Türkiye Yüzyılı’nı adım adım inşa ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıldönümü Kutlama Programı'nda tarihi mesajlar verdi. Malazgirt'in sıradan bir zafer olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapısını açmıştır" diye konuştu.

YENİ ASRA BAŞLANGIÇ

"Sadece son 20 yılda ülkemizin her karış toprağına ulaştırdığımız eser ve hizmetlerimizle Cumhuriyetimizin kazanımlarını tahkim ettik" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Artık bu güçlü alt yapı üzerinde asıl hedeflerimize yönelmenin vaktidir. Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. İşte biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustostan aldığımız ilhamla gençlerimize devredeceğimiz bu özlemimizi, bu hedefimizi her geçen gün daha yüksek bir sesle haykırıyoruz. Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, sürekli kendi köhnemiş ve küflenmiş kabullerini dayatarak karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar belki tarihin henüz tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller ama gençlerimiz kendilerine bunu her fırsatta hatırlatıyor, hatırlatmaya devam edecektir. Biz, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle birlikte adım adım inşa ederken onların tek yapabileceği ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır. Bu topraklarda Alparslanlar, Selahaddin Eyyubiler, Çağrılar, Ertuğrullar, Muratlar, Fatihler, Süleymanlar, Yavuzlar, Mustafa Kemaller, Hayme Analar, Nene Hatun'lar, Şerife bacılar eksik olmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne de geçilemeyecektir. Malazgirt ruhu işte budur."

'MANKURTLARA RAĞMEN'

Başkan Erdoğan, gençlere tarih boyunca bizi zor duruma düşürenin hiçbir zaman düşmanın gücü olmadığını hatırlatarak, "Biz hep içeriden aldığımız darbelerle sarsıldık. Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimizi tehdit eden sıkıntıları sadece birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel geldiğinde yaşadık. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Ülkesinin büyüklüğünü, milletinin gücünü sadece ekranların köşelerinden kayıp giden rakamlarla ölçmeye kalkan mankurtlara rağmen bunu başaracağız. Gençlerimizin gözünde bu ışığı görüyorum. Sizleri ve bizleri 81 vilayetimizde ve dünyanın dört bir yanında takip eden her bir vatandaşımızın her bir kardeşimizin yüreğindeki sesi duyuyorum" dedi.

'TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET'

BAŞKAN Erdoğan tarihe vurgu yaparak, "Bin yıllık varlığımıza rağmen bize insanlığın en eski yurdu Anadolu'yu yar etmek istemeyenlerin sürekli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırmasının sebebi işte budur. Sanmayın ki bunların gayesi haktır, özgürlüktür, eşitliktir, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi o kendilerine alan açmaktır. Öyle ki asırlardır uğraştıkları halde ulaşmayı başaramadıkları bu hedef için her değeri istismar ederler. Bizim her yıl olduğu gibi bu sene de verdiğimiz şu mesaj tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor. Bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet mesajı yükseliyor."