AK Parti MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. AK Parti'de olağanüstü kongre süreci resmen başladı. Kongrenin 7 Ekim'de yapılması yönünde MKYK'da karar alındı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

İşte öne çıkan açıklamalar...

Demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Büyük kongrelerimizi partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar Türk demokrasisi açısından önemli kilometre taşları teşkil eder. 7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacak.

Demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Büyük kongrelerimizi partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar türk demokrasisi açısından önemli kilometre taşları teşkil eder. Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Birim başkanlarımız gerekli hazırlıklarını sundu. Önümüzdeki yerel seçimlere dönük değerlendirmelerimizi yaptık. En önemli konulardan biri yerel seçimler. demokrasi bayramıdır seçimler. Milletimizin huzuruna gidip yapılanları milletimize arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımıza yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmaları talimatını vermiştir. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için bunun güçlü şekilde hayata geçirilmesi için gerekli talimatları verdiler.

Geçtiğimiz seçimin tartışmaları daha bitmedi. Aslında miletimizi açısından bitti. Cumhur İittfaki Meclis'te coğunluğu sağladı. Bu açıdan katılım oranı yüksek bir seçimi geride bıraktık. Milletimiz açısından milli irada açısından seçimin neticesi tecelli etti.

SEÇİM SONUCUNU ALGILAMAYAN TEK KİŞİ KILIÇDAROĞLU'DUR...

Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur... Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" diyor. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bi yenilgi almıştır, 7'li masa kurmuş ve siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır.

Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etti. Genel başkan, vekillerini bu partilere dağıtmıştır. Bundan sonra bir hesap vermesi, açıklama yapması gerekmiştir. Sürekli seçim meşrutiyetini gündeme getiriyor. CHP içinden de bir desteği yoktur.

Terör örgütleri kendisini desteklediğini açıklarken bunlara yönelik açıklama yapan dememize rağmen açıklama yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı stresi tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine neden gizli ortaklıklara girdiğine dair hesap vermesi gerekirken vermiyor. Niçin gizli tahhütlerde bulunması gerekirken bundan kaçınıyor. İttifak ortaklarına dürüst olmadığı ortaya çıkıyor. Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş.

Siyasi partilerin hayatını kaldırmış olan yaklaşımı bugün bir siyasi partinin genel başkanı olarak tekrarlaması vahimdir. Bu Yassıada zihniyetidir. Seçimi sabote ediyorlardı. Dünyanın önünde herkesin takdir ettiği, net seçim yapmışız.

Cumhurbaşkanımız yeniden seçilmiş, Melis'te çoğunluğu almış, saygı duyması gerekirken seçim sonuçlarına saldırmakta. Geçmişten gelen bu saldırıların Kılıçdaroğlu'nun dilinde hayat bulmasını milletimize havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu siyasetin birisi olarak geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olmuştur.

Demokrasinin yanında net bir şekilde duracağız. Kimse seçim sonuçlarının meşrutiyetini tartışmaya açamaz. Devlet adamlığına yakışmaya yaklaşımla miletin iradesine saldırmakta. Her türlü saldırıya sığınarak direnmiştir bu millet.

DEPREM BÖLGESİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR...

Deprem bölgesi her zaman gündemimizdi. Evler, okullar, su kaynakları hayatın yeniden normale dönmesi için her türlü konuyu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm bu süreçlerin detayların yakından takipçisidir. Her zaman gündemimizdesiniz. Her zaman yakından takip ederek yaraların sarılması için iradesini her zaman en yüksekte tutmaktadır.

ORMAN YANGINLARI HAKKINDA...

Orman yangınları ile müdahelede bu yıl bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yeşil vatanımızı korumak konusunda filomuzu giderek güçlendiriyoruz. Özellikle orman işçilerimize bu fedakar görevleri için sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

"KİMSE KIBRIS'A RUM GÖZLÜĞÜ İLE BAKAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de bir kriz yaşandı. AK PArti MKYK'sının KKTC'ye tam destek verdiğini ifade ediyoruz. Burada yapılan yoldan önce, Pİle'deki köyde Rum ve Türkler bir arada yaşıyor. Geçmişte Rum köylerine ulaşım için izin verilmişti. Dikelya'ya geçmeden daha rahat ulaşım için ortaya koyulan bir proje bu. Geçmişte örnekleri de var. Kimse Kıbrıs adasının tamamına Rum gözlüğü ile bakamaz. Rumlara verilen izin KKTC'ye verilmiyorsa burada çifte standart vardır. BM'den bu durumu tutarlı şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın birliğinin altını bir kez daha çizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Seçimlerde ve siyasi alanın yönetilmesinde, Meclis'teki çalışmalarda birlik içinde yoluna devam ettiğini kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği çelişki son derece önemlidir. Birkaç ay öncesine kadar her biri cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak isteyen, 7'li masa kuranlar ayrı hareket edeceğini diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor. Seçim dönemi verilen sözler hangi denklem üzerinde verildi. Milletin huzurunda özeleştiri yapmaları gerekiyor. Diyor ki her bir parti biz olmasak bu kadar oy alınamazdı deniyor.

CHP seçmenine bu kadar incitici söz söylenirken parti yönetimi suskun kalıyor. Her biri de yeni dönemde kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Bu siyasetin adabı ile bağdaşmayan, uyuşmayan yaklaşımlardır. Bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna vardı. İç işleri bizi ilgilendirmez. Millete yönelik saygısızlık varsa bizi ilgilendirmektedir. Cumhur İttifakı birlik içinde dirayetle, yoluna devam etmekte.

"ADAPSIZ VE AHLAKSIZDIR"

Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğanı'ı hedef alan sözleri...

Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken tablo var. Kendi genel başkanları ittifak ortaklarına yalan söylemiş. İttifak üyeleri CHP'yi yerden yere vururken, bu tabloyu değerlendirmeleri gerekirken bu yüzleşmeden kaçmak için sayın cuhurbaşkanımıza saldırmak gibi tutum içine giriyorlar. Partimizin İzmir milletvekili arkadaşlarımız gereken cevabı vermiştir. CHP'nin önce böyle bir üslup bize yakışmaz diye onların değerlendirme yapması gerekmektedir.