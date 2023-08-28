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Haberler Gündem GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirmişti. 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün başladı. Peki GSB personel alımı şartları neler? Başvuruların bitiş tarihi ne zaman? İşte 2023 GSB personel alımı başvuru ekranı ve merak edilenler...

HABER MERKEZİ

GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Bakan Bak'ın yaptığı açıklamaya göre 11 bin 455 sözleşmeli personel kapsamında; 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli (temizlik, bakım onarım), 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ve 400 psikolog istihdam edilecek.

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Personel alımı başvuru ilanların açılmasıyla beraber GSb personel alımı şartları ve başvuru sayfası olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi araştırılıyor. İşte GSB personel alımı başvuru ekranı...Peki 2023 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Ağustos yani bugün başladı.

A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

B- Özel Şartlar
1) Psikolog pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

2) Büro Personeli pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

GSB 2023 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB personel alımı başvuruları online ortam üzerinden yapılıyor. GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları -Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular gerçekleştiriliyor.

28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihleri arasında ise koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için personel alımı başvuruları yapılıyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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