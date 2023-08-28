MEB İOKBS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açılacak? İOKBS Bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama...

İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Gözler MEB'de!
İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Gözler MEB'de!
BURSLULUK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 bursluluk sınavı kılavuzu ile detayları paylaştı. Buna göre bursluluk sınavları 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin kısa sürede erişime açılması bekleniyor.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA (meb.gov.tr)
İOKBS sınav giriş belgeleri, meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre 3 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları, 22 Eylül tarihinde erişime açılacak. Sınavlarda başarılı olan öğrencilere ise burs desteği sağlanacak.