MEB İOKBS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açılacak? İOKBS Bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama...

BURSLULUK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 bursluluk sınavı kılavuzu ile detayları paylaştı. Buna göre bursluluk sınavları 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin kısa sürede erişime açılması bekleniyor.