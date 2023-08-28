Şebnem Paker, Milas’a atandı

Eurovision Müzik Yarışması'na 1997'de, henüz 20 yaşındayken katılan Şebnem Paker, üçüncü olarak ülkemize o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti. Şimdi ise yapılan atamalarla birlikte Paker, Milas'a müzik öğretmeni olarak gidiyor.

MİLAS'TA GÖREV BAŞI

Yarışmayı dereceyle kazanan Şebnem Paker, daha sonra 2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptı. Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker, Milas'ta Kırcağız Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

20 Temmuz 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Şebnem Paker, lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü'nde eğitim gören Paker, 1996'da Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nü kazandı. Aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini 'Beşinci Mevsim' adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde eden Şebnem Paker, Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu. 1997'de ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan 'Dinle' adlı parça ile katılarak yeniden birinci olan Paker, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu.