DGS tercihleri başladı! İşte ÖSYM DGS tercih ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu da yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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2023 DGS TERCİH TARİHLERİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.