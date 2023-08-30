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Haberler Gündem Büyük zaferin 101. yılı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Büyük zaferin 101. yılı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

HABER MERKEZİ
Büyük zaferin 101. yılı... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları

Nerede olduğumuzun farkında olmadan nereye gideceğimiz bilemeyiz. Milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozduk, senaryoları yırtıp attık.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan, siyasi, ekonomik, askeri imkanlarıyla daha güçlü ve daha ileridedir.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda ilerleyen bir ülkeyiz.

Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjisini hamasetle emenlerin, kendi korkaklıklarını, kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır.

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