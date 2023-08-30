HDP’li Buldan’ın terörist yeğeni sınırda paketlendi

MEHMETÇİK'İN hafta sonu Yunanistan sınırında yakaladığı kişilerden birinin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yeğeni PKK bağlantılı Hişyar Buldan olduğu öğrenildi. Yakalanan 17 kişi için yapılan inceleme sonucunda 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın yeğeni, Hakkari nüfusuna kayıtlı Hişyar Buldan olduğu bilgisine ulaştı. Hişiyar Buldan'ın terör örgütü PKK'ya üyelikten dosyası bulunuyor.