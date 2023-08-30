KYK yurtları için başvuru süreci başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtları için yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.

"2 EYLÜL'DE SONA ERECEK"

Bakan Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini söyledi. Bakanlık yurtlarının öğrencilerin evi ve yuvası olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok" dedi.

Yurtların hem niteliklerinin hem de niceliklerinin her geçen gün arttığını kaydeden Bak, "İspanya, öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini ve Amerika Birleşik Devletleri yüzde 12'sini karşılıyor. Biz geçtiğimiz yıl başvuran adayların yüzde 98.6'sını yurtlarımıza yerleştirdik. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibarıyla sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek" diye konuştu.