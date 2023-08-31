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Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Sınava girenler sonuçları heyecanla bekliyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, AÖF Yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2023 sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu araştırılıyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapıldı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılmıştı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Öte yandan Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabından ''Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde Öğrenci Otomasyonunuzdan öğrenebilirsiniz.'' açıklamasında bulundu.

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