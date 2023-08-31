AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu araştırılıyor.
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu araştırılıyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.
6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapıldı.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılmıştı.
Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Öte yandan Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabından ''Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde Öğrenci Otomasyonunuzdan öğrenebilirsiniz.'' açıklamasında bulundu.