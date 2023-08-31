AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılmıştı.