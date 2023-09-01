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‘100. Yıl Marşı'nı dinlemenin gururunu yaşadık’

HABER MERKEZİ
‘100. Yıl Marşı’nı dinlemenin gururunu yaşadık’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyetin 100. Yıl Marşını dinlemenin gururunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı paylaşımında bulundu.

BÜYÜK Taarruz'un 101'nci yılını kutladığı paylaşımında Emine Erdoğan, "İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'un 101'inci yılı coşkusunu ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizle paylaştık" mesajını paylaştı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına bestelenen "100. Yıl Marşı"nı ilk kez dinlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle nice yıllara..."

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