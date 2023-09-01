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Haberler Gündem Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler gün sayıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Bursluluk sınavı giriş belgelerinin ardından, sınava katılım sağlayacakları okulları öğrenen öğrenciler şimdi de sınav tarihini araştırmaya başladı.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

Buna göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

SINAV SAAT KAÇTA, KAÇ SORU SORULACAK?

Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 MEB İOKBS sınavı saat kaçta?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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