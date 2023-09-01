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Konak Tramvayı’nda bir günde iki kez aksama

HABER MERKEZİ
Konak Tramvayı’nda bir günde iki kez aksama
İzmir'in toplu ulaşım yükünü çeken Konak Tramvayı'nda yine aksama yaşandı. Halkapınar - Fahrettin Altay arasında çalışan Konak Tramvayı'nda enerji kesintisinden dolayı duraksama olduğu belirtildi. İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre enerji kesintisinin sebebi olarak enerji dağıtım şirketi gösterildi. Seferlerin aksaması sebebiyle ulaşıma ESHOT seferleri destek verdi. Elektrik arızasının çözülmesinin ardından seferler normale döndü. Arızanın düzeltilmesinin ardından enerji kesintisi nedeniyle bir kez daha seferlerde aksama oldu. Enerji kesintisinden dolayı seferler Atatürk Spor Salonu - Fahrettin Altay arasında devam etti. Arızanın giderilmesinden sonra seferler normale döndü.
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