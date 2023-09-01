Tahıl koridoru için yeni bir öneri paketi hazırlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

BARIŞ VE İSTİKRAR

Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini teyit ettik. Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimi canlandırması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

ARABULUCU ROLÜ

"Savaşın gidişatı gündemimizde önemli bir yer tuttu" diyen Fidan, "Savaşın etkileri katlanarak büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu nedenle bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu beklentimizi sayın Lavrov ile olan görüşmemizde yineledim. Arabulucu rolünü üstlenmeye devam ettiğimizi söyledim" dedi.