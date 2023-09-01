  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün başladı. 2023-YDS/2 sınavına girmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS ücreti ne kadar? YDS sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

YDS/2 sınav başvurusu başladı. Peki sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 YDS/2 başvuru kılavuzu, 22 Ekim'de uygulanacak sınav öncesinde erişime açıldı. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak olan YDS başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 YDS NE ZAMAN?

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacaktır.

YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA