Yunanistan’dan Zafer Bayramı rahatsızlığı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, "LANDCOM olarak ev sahibi ulusumuzun Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Bu çok özel günde, LANDCOM'da ev sahibi olarak gösterdikleri misafirperverlik için Türkiye'ye şükranlarımızı sunmak isteriz. Türkiye, NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana çok sayıda operasyon ve tatbikata katılmış ve askerlerinin büyük profesyonelliğini ve azmini her zaman göstermiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve daha güvenlidir" dedi. Söz konusu paylaşımın ardından Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilcisi, NATO Genel Sekreteri'ne yazılı bir protesto mektubu gönderdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre protesto mektubunda, "Türkiye'nin milli gününü müttefik bir ülkeye karşı kazanılan zafer gününe bağlamak kabul edilemez" denildi.