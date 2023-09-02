Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.
Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.
MEB tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili yeni detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak olan sınavın giriş yerleri belli oldu.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.
İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?
Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.
İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, İOKBS sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
İOKBS SINAV KURALLARI
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.