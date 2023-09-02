Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

MEB tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili yeni detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak olan sınavın giriş yerleri belli oldu.

2023 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...