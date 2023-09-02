Kandil ve Asos’a hava harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/ KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da hava harekatı icra edilmiştir. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir" denildi.

SİVİL HALKA ZARAR VERİLMEDİ

Açıklamada, harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği vurgulanarak, "Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

VAN'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

IRAK'TA 'REZAN BOTAN' OPERASYONU

MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Geçmiş dönemde yakın akrabaları Murat Botan kod Behlül Güngen ve Ruken Botan kod Güler Güngen'in de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği öğrenilen Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur Kampı'na gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK'ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığı öğrenildi.

SUİKAST-SABOTAJ EĞİTİMİ

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'in faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast/sabotaj eğitimleri verilen Rezan Güngen'in yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi.

ÖZEL eylemlerde kullanılmak için eğitilen terörist, Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. MİT, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını yaptığı son operasyonla vermiş oldu.