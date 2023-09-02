Vaadimiz birinci sınıf sivil Anayasa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtararak, yeni, sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir anayasaya kavuşturmayı hayal ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "İstiklal ve istikbali için ağır bedeller ödemiş milletimizin yeni bir Anayasa'yı, anasının ak sütü gibi hak ettiğine inanıyoruz" diye konuştu.

'SÜRECE KATKI VERİN'

Başkan Erdoğan, "Milletimize vaadimiz olan birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf özgürlüklerin tamamlayıcı, birinci sınıf Anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir Anayasa ile daha güçlenecektir. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim Anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Siyasi partilerimizi, yüksek mahkemelerimizi, üniversitelerimizi, devlet kurumlarımızı, barolarımızı, meslek kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir Anayasa'ya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız" diye konuştu.

'ŞIMARIK HEZEYANLAR'

Adaletin ancak mahkeme salonlarında tecelli edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin, mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması, hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir. Bu tür şımarık hezeyanlar, hem adalet sistemine, hem de sistemin fedakar mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede içtihat birliğinin sağlanması, kararların tutarlı olması ve kanun önünde eşitliğin temini yargının sorumluluğudur. Bu amaçla önümüzdeki dönemde ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay da dahil olmak üzere, yargı kurumlarının çalışma usullerinde ihtiyaç duyulan reformları yapacağız. UYAP sistemini yapay zeka destekli şekilde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisimiz ile TÜBİTAK işbirliğinde yürüyen projemizin hizmete girmesiyle davaların sonuçlanma süresi daha da kısalacak."

'TEKNOFEST BENİM EVLADIM GİBİ'

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bu yıl TEKNOFEST'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına üç şehirde yapıldığını belirten Erdoğan, bunlardan TEKNOFEST İstanbul'un 27 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirildiğini, 30 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST Ankara'nın 3 Eylül'de sona ereceğini ve Eylül ayı sonunda yapılacak İzmir TEKNOFEST'le bu yılki teknoloji şöleninin tamamlanacağını söyledi. "Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi, bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur" dedi.

'SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ BÜYÜK TEHDİT'

Erdoğan, "Günümüzde sayıları giderek artan 'sosyal medya mahkemelerini' toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz. Bir toplumu bölmek ve kamplara ayırmak istiyorsanız, bunun en etkili yollarından biri, adalet sistemine olan inancı zayıflatmaktadır. Böyle bir fitnenin oluşması, yalnızca millet ve memleket düşmanlarını sevindirecek, onların işine yarayacak, Türkiye'ye ise kaybettirecektir" ifadelerini kullandı.