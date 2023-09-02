Yeni Dünya Düzeni’nin inşa süreci

(BRICS, ismini katılımcı ülkelerin baş harfinden aldı: Brazil, Russia, India, China, South Africa).

ABD-İngiltere'nin öncülüğünde inşa edilmekte olan yeni dünya düzenine karşı Çin-Rusya öncülüğünde BRICS grubu, Batı merkezli sisteme karşı ekonomik, nihayetinde güvenlik konularında alternatif oluşturma çalışmalarını hızlandırdı.

BATI VE NATO STRATEJİSİ

2020 yılında Biden'ı ABD başkanlığına seçtiren küresel çete (Dolar'ın arkasındaki aileler) Başta ABD-İngiltere (Batı) ve NATO, Rusya ve Çin'i düşman ilan edecek planlarını masaya koydular.

Biden-ABD (ve Avrupa'daki Truva atı İngiltere), NATO içindeki her kafadan bir ses çıkması haline son vermeyi, NATO'nun tek sesli, tam bir askeri disiplinle hareket eden bir savaş örgütü olmasını amaçlıyorlardı.

Girişimlerini de buna göre yapıyordu. Nitekim bu amaçla 2021 yılından itibaren, Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapma tezgahlarını çalıştırdılar.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini körüklediler.

Ukrayna savaşını bahane ederek, ABD, Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkarıp bu güçleri ve Avrupa'yı Rusya'yı Batı'dan kuşatacak bir strateji doğrultusunda mevzilendirdiler.

2022 yılı Madrid zirvesinde yeni NATO konseptini ilan etmek istiyorlardı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi için yapılan kışkırtmaların başarıya ulaşıp Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası ABD'nin hedefine ulaşması hem kolaylaşmış hem de Batı ülkelerindeki NATO ve emperyalizm karşıtı güçlerin sindirilmesi için önemli bir dayanak sağlamıştı....

Ve Madrid'de toplanan NATO liderler zirvesi, yeni dünya düzeni parantezinde, Rusya ve Çin'i düşman ilan ederek NATO'nun yeni stratejik konsept bildirgesi yayımlandı. Doğu Avrupa'da NATO genişlemesi sağlandı, Rusya kışatıldı. 2023 yılında, NATO zirvesinde Çin açıkça hedefe konuldu. NATO'nun "Rusya-Çin bloku"na karşı ekonomik, diplomatik, kültürel, askeri çok boyutlu bir savaş düzenine geçtiği açıkça ilan edildi.

NATO-2023 Litvanya zirvesi deklarasyonunda, bir NATO belgesinde ilk kez Çin hedefe konarak, "Çin'in hırsları ve zorlayıcı politikaları, çıkarlarımıza, güvenliğimize, değerlerimize meydan okuyor" denildi.

Böylece NATO'ya; Avrupa- Kuzey Atlantik merkezli bir savaş örgütü olmayı aşarak, Çin'i, Asya-Pasifik'i, hatta tüm dünyayı kapsayan bir görev tarifi yapılıyordu.

RUSYA-ÇİN BLOKU (BRICS)

ABD-NATO Rusya'yı kuşatıp Çin'e yönelirken başta Çin ve Rusya'da stratejik ortaklıklarını derinleştirip BRICS bağlamında konsolide çalışmalarına hız veriyor.

BRICS grubunun jeopolitik- jeoekonomik bir güç haline getirme yolunda Çin, özellikle müthiş hamleler yapıyor.

Şimdiye kadar BRICS'e üyelik için 22 ülke resmi başvuruda bulundu. Önceki hafta Güney Afrika'nın başkenti Johannensburg'ta yapılan toplantıda Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın 1 Ocak 2024'ten itibaren topluluğa üye olmasının sağlanması kararı alındı.

BRICS NEREYE KOŞUYOR?

BRICS üye sayısı 2024 yılında 11'e yükselecek... BRICS şu anda, jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelere hız verdi.

Jeoekonomik yol yürüyüşünü, Yeni Kalkınma Bankası/NDB ve Durumsal Rezerv Düzenlemesi/ CRA isimli kurumsal yapılarla sürdürüyor.

ABD-Batı'nın Dünya Bankası- IMF aktörlerine karşı Çin proje finansmanında NDB, Dünya Bankası ve CRA ise uluslararası döviz rezervleri zayıflayan ve kısa süreli ödemeler dengesi krizi yaşayan ülkelere likidite sağlamak için IMF gibi görev yapıyor...

ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna üzerinden yürüttükleri küresel satranç sürerken, BRICS, ortak para birimi konusunda çok önemli virajları geçme noktasına yaklaştı. Başta Çin ve Rusya olmak üzere Amerikan dolarının hegemonyasını kırmak istiyorlar. Üyeler arasında yerel para birimleriyle ticaret geliştirilirken hedef:

2030, Dolar'ın karşısında Yuan'ın aktör olması.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Yeni Dünya Düzeni'nin inşa sürecini çok yakından takip ediyor. ABD (NATO) ve Rusya-Çin bloklarının gelecek pozisyonlarına yönelik uzun vadeli stratejiler hazırlıyor. Nitekim, 2018 yılında Johannesburg'daki BRICS zirvesine katıldı. ÇİN ve Rusya'nın baş aktör olduğu BRICS iki yıldan beri Türkiye'yi üye olmaya çağırıyor. 2022 yılında Putin Türkiye'yi BRICS'e katılmaya davet etti. GÜNEY Afrıka 2023- BRICS zirvesi öncesi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'ye ziyaret etti. Türkiye'nin BRICS'e katılma konusunda zemin yoklaması yaptı. JEOPOLİTİK gelişmeleri küresel aktör olarak bire bir gözleyen ve analiz eden Erdoğan, Bağımsız Türkiye parolası ile Batı ve Doğu (Asya) arasındaki olası gelişmeleri öngörerek dikkatli davranıyor. BRICS'te gözlemci ülke konumunu sürdürüyor. Bölgesel Güç-Küresel aktör Türkiye'nin lideri Erdoğan yeni dünyanın iki bloğunun gözünde kilit aktör.