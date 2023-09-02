YÖK Başkanı’ndan ‘öğrenci evi’ uyarısı

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi rektörlere mesaj gönderdi. Rektörlerden öğrencilerin barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini isteyen Özvar, "Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK ve sair terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve "öğrenci evi" adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmekte. Eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız "destek birimleri" aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı sizlerden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.