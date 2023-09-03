Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan'ın yanı sıra törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Esenler Belediye Başkanı Göksu ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Usta birer konuşma yaptı.

"O, FİKİR VE GÖNÜL DÜNYAMIZIN YILDIZIYDI"

Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi: Ardında bıraktığı fikri ve kültürel miras, yurdun dört bir yanında adına açılan vakıf, merkez ve derneklerde yaşatılıyor. Bu kutlu girişimler sayesinde onun nesiller boyu hayırla yad edileceğini bir kez daha görüyor ve büyük memnuniyet duyuyorum. Gönlümüzde kurduğu taht sayesinde Türkiye bugün onu cesur ve yürekli bir direnişçi, yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak hatırlıyor. Bu konumu da ziyadesiyle hak ediyor. Çünkü o, fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı. Seçkin bir münevver, bir hakikat savaşçısı olarak, kendi seçtiği Şule ismi gibi aydınlık, çevresini ışıkla besleyen bir insandı. Yürekten gelen sözleri bütün bariyerleri aşarak kalplere ulaşırdı çünkü samimiydi.

YOL GÖSTERİCİ BİR REHBER

Bu çerçevede Şule Yüksel Şenler Vakfını ona ve temsil ettiklerine duyduğumuz gönülden vefanın göstergesi olarak kurduk. Adına açılan okullar, yurtlar, merkezler ile mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bugün Esenler Belediyesi ile açılışını yaptığımız Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak. Bu çok yönlü hizmet anlayışının, Şule Yüksel Şenler'in her şeyi kendi bünyesinde birleştiren tutumunun ve bizlere her alanda neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair yol gösterici rehberliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.

ŞULE ABLA'YI DAİMA ÖZLEMLE ANIYORUM

Şule Yüksel Şenler gibi şahsiyetlerden ilham alan kadınların sayılarının artmasını dileyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Vefatından sonra bile ardında bıraktığı miras ile hayatlara dokunmaya devam eden Şule Abla'yı daima özlemle anıyorum. Ne mutlu ki yüreklere ektiği tohumların yeşerdiğini ve açtığı yolda kararlılıkla yürüyecek özgürlük savaşçıları bıraktığını bilmenin huzuruyla sırlandı.

KONAK İÇERİSİNDEKİ SINIFLARI GEZDİ

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, konakta Şenler'in anısına açılan "Bir Çığrın Öyküsü" adlı sergiyi gezdi. Konaktaki sınıfları gezen Emine Erdoğan, bir sınıfta kitap okuyan çocuklarla da görüşerek sohbet etti. Emine Erdoğan, annelik eğitimi verilen sınıfta yeni anneler ve anne adaylarıyla sohbet etti. Erdoğan, bir anne adayına, sınıftaki anne-bebek çantasından hediye etti. Sınır atık mutfağını gezen Erdoğan, geri dönüşüm sınıfında yapılan ürünleri de inceledi.

HER KADINA UMUT

Programın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şunları yazdı: "Esenler Belediyesi tarafından Şule Yüksel Şenler'in anısını yaşatmak için hayata geçirilen Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldım. Vefatının 4'üncü yıl dönümünde, hayatıyla yol gösteren, kalemiyle yüreklere dokunan, fikirleriyle zihinleri aydınlatan Şenler'i hürmetle yâd ettik. Ne mutlu ki Şenler bugün dahi, inançları ve idealleri için yaşayan her kadına umut olmayı sürdürüyor. Geride bıraktığı mirasının, tarihi mücadelesinin kadınlar için tasarlanan çok yönlü bir merkezle geleceğe taşınacak olması elbette ki memnuniyet verici. Hanımlar Konağı'nın üretmek ve kendini geliştirmek isteyen tüm hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."