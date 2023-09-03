Erdoğan’dan eylülde diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ay yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Başkan Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak. ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor. Erdoğan, iki zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da görüşecek.

4 EYLÜL'DE RUSYA'DA, 9 EYLÜL'DE HİNDİSTAN'DA, 17 EYLÜL'DE ABD'DE

Erdoğan ile Putin'in 4 Eylül günü yapacağı görüşmedeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

'DEPREMZEDELERİ ASLA YALNIZ BIRAKMADIK'

BAŞKAN Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.