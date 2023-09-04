Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?

A Milli Voleybol takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Melissa Vargas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
A Milli Voleybol takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Melissa Vargas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesinde rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Filenin Sultanları bu zaferle rakibinden 2019'un rövanşını da aldı. 4 yıl önce Sırbistan'a finalde kaybeden Milliler, bu kez kupaya kavuştu.
Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı. Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı. Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
MELİSSA VARGAS "EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ
Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.
MELİSSA VARGAS KİMDİR?
Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos doğdu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.
2023'de CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan 111.4 km/h'lık servis hızı rekorunu kırmıştır. Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.
ÜLKESİNDEN MEN EDİLDİ
2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu.
İSVİÇRE'YE SIĞINMACI GİTTİ
İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi.
Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.