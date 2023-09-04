Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos doğdu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.



2023'de CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan 111.4 km/h'lık servis hızı rekorunu kırmıştır. Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.



