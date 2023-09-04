Zehra Güneş kimdir? Evli mi, nereli?

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş, kimdir, kaç yaşında? İşte Zehra Güneş hakkında merak edilenler ve daha fazlası...
Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş, kimdir, kaç yaşında? İşte Zehra Güneş hakkında merak edilenler ve daha fazlası...
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı Voley Kadınlar Avrupa Şampiyonası sonrası sorgulanmaya başladı. İstanbul doğumlu olan Güneş, 7 Temmuz 1999 doğumludur.
Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı ve iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Zehra Güneş henüz 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.
Aynı sezon genç voleybolcu PAF takım genç takımında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2.Lig'e şampiyon olarak çıkan Güneş takımında forma giydi.
2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık forma giydi. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla 2 FIVB Kulupler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonasu Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördücülüğü, U23 Millli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu ve Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
1999 doğumlu olan orta oyuncu, 23 yaşında 1.97 cm boyunda ve bekar.