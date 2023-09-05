Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Öğretmenler de sınıfa telefonla girmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine dair merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." derken kayıt ve bağış ücretleri ile ilgili olarak ise "Okullarda bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

"ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARINA QR KODLA KİMLİK TANIMLAMASI YAPTIK"

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.