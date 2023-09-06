Enkazdan kurtuldu futbolla hayata sarıldı

Hatay'da 6 Şubat depreminde evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte enkazdan komşuları tarafından kurtarılan Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncusu 14 yaşındaki Merve Uslu, ailesiyle birlikte geldiği Manisa'nın Soma ilçesinde futbolla hayata yeniden sarıldı.

BURS DESTEĞİ

Hatay'da yaşayan Uslu ailesi, depremde yıkılan evlerinin enkazından 45 dakika sonra çıkarıldı. Önce çadıra, ardından konteynere yerleşen ailenin 14 yaşındaki kızı Merve, tüm olumsuzluklara rağmen futbol aşkını hiç yitirmedi. Zafer Spor yönetimiyle irtibata geçen Uslu ailesi Soma'ya geldi. Evlerini kaybetmeleri sebebiyle maddi anlamda da zor durumda olan ailenin ulaşım ve malzeme desteğini 'Geleceğe Gol' ekibi gönüllüsü Ela Demiral karşıladı. Merve, Soma Anadolu Lisesi'ne kayıt oldu ve Zafer Spor Kadın Futbol Takımı ile antrenmanlara başladı. Merve Uslu'nun şu an tek ihtiyacı eğitimi için kendisine burs desteği sağlanması.

'ARTIK BİZİM DE KIZIMIZ'

Kulüp Başkanı Hakan Arslancan, "Depremin tüm olumsuzluklarına rağmen futbol aşkını yitirmeyen kızımız Merve, bizim göz bebeğimizdir. Fedakar annesi Karanfil hanım, bir kıza annesinin nasıl destek olacağının örneğidir. Uslu ailesi hiç merak etmesin, Merve artık bizim de kızımızdır" dedi.