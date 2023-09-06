Fidan: Yunanistan ile yeni döneme girdik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, "Yunanistan ile olan ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o gün ele aldıkları konuların takibini yaptık" dedi.

Bakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 18 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceklerini anımsatan Fidan, "Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunuyor. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyi 5'inci toplantısını yapmayı ön görüyoruz. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğini yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk" diye konuştu.