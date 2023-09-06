Hedef 100 milyar dolar ticaret hacmi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle Soçi'ye yaptığı ziyareti tamamladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde Rusya ile ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca ele aldıklarını, önümüzdeki döneme dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

ÖRNEK KARADENİZ GİRİŞİMİ

Şu an Rusya ile 69 milyar dolar olan ticaret hacmindeki büyümeyi sürdürmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, ticaret hacminde hedefin 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi. Görüşmelerde ekonomik ilişkileri de bu doğrultuda tüm yönleriyle gerek heyetler arası görüşmede, gerekse ikili yaptıkları yemekli görüşmede ele aldıkları bilgisini aktaran Başkan Erdoğan, "Karşılıklı saygı temelinde tesis ettiğimiz kurumlar arası diyaloğun faydasını hem ikili ilişkilerimizde hem de bölgesel ve küresel düzeyde gördük. Bunun en güzel örneği bildiğiniz üzere küresel gıda kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayan Karadeniz Girişimi'dir" dedi.

'BM İLE YAKIN TEMASTAYIZ'

Girişimin yeniden canlandırılması tüm dünya bakımından öncelikli bir konu olduğunu altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu konuda Birleşmiş Milletler ile yakın temas içindeyiz. Zaten bildiğiniz gibi bu ay içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulumuz var. Orada Guterres ile yine görüşmelerimiz olacak, bu konuları da ele alacağız. Genel Sekreter Sayın Guterres'in çabalarını takdir ettiğimiz ve desteklediğimizi de tekrar ifade etmek isterim" diye konuştu.

YENİ PAKET HAZIRLANIYOR

Birleşmiş Milletler'in gerçekleştirilen katkılar neticesinde girişimin yeniden canlandırılmasının önünü açacak yeni bir paket hazırladığını ifade eden Erdoğan, "Bu yeni öneriler paketinin teknik boyutunu Dışişleri Bakanım Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Ben de konuyu Sayın Putin ile ayrıntılı şekilde değerlendirdim. İnşallah kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir neticeye varacağımızı da inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"IRAK'TA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASINA İZİN VEREMEYECEĞİZ"

Kerkük'te yaşanan gelişmeler, Irak merkezi hükümetinin tavrı konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

DOĞALGAZ MERKEZİ KURULACAK

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu da paylaşan Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmemizde enerji sektörünü ayrı başlıklarla ele alıyoruz. Enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi ile hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır. Ülkemizi enerji üssü yapacağız demiştik, bunun için gerekli altyapı ve fiziki imkanları sağlıyoruz" dedi.

'MİLLET İŞİ EHLİNE VERECEK'

Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Şehirlerimizi CHP'nin çöp, çamur, çukur siyasetinden kurtaracak en doğru adayları belirleyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekâsına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerinin idaresini de işin ehline yani Cumhur İttifakı'na teslim edecektir" diye konuştu.

'SURİYE İLE KOŞULLAR SAĞLANMAZSA YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEZ

Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin kapsamlı şekilde dörtlü dışişleri bakanları toplantısında ele alındığını söyleyen Erdoğan, bu başlıklarda ilerleme kaydedilirse Suriye rejimiyle de ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Suriye rejimi ile yürütülen dörtlü sürecin başından itibaren önkoşulsuz olması gerektiğini söylediklerini kaydeden Erdoğan, "Evvelce de belirttiğim üzere sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı tehdit eden terör unsurları bertaraf edilmeden, nüfus hareketliliği riskleri ortadan kaldırılmadan, bizim güvenliğimizi ön planda tutan yaklaşımımızın değişmesi söz konusu değildir" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa mesajı veren Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp sivil anayasayla buluşturma çalışmamıza meclis açılınca ittifaklarımızla başlayacağız" dedi. Putin ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'a gideceğini ardından da ABD ziyareti olacağını dile getirdi.

'EKONOMİK DEĞİL PSİKOLOJİK'

Erdoğan konuşmasının devamında, "Nice badirelerin üzerinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde hayat pahalılığının nedenlerine baktığımızda işçilik, ham madde ve kira fiyatlarının öne çıktığını görüyoruz. İzah edilemeyecek fiyat artışları yapıldığını görüyoruz. Yapılan zamlar çalışanların cebine girmeden fiyat artışları ve zamların yapıldığını görüyoruz. Karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

FAHİŞ FİYATA YENİ CEZALAR

Devletin hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörlerle mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir yandan da enflasyonu düşürecek adımları atıyoruz. Taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticaretiyle ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirtenleri önlemek için ilanlarda kimlik numarası zorunluluğu getirdik. Bugüne kadar galericilere 250 milyon lira para cezası kesildi. Perakendecilere kesilen cezada 187 milyon lirayı geçti. Yılbaşında tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda hazırladığımız yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Elektronik ticaret platformunun işleyişi yakından takip ettiğimiz hususlar arasındadır. Tüm denetim ve cezalar önemli olmakla birlikte bunun yanında kapatma ve men gibi cezaların daha caydırıcı hale gelmesi açıktır. İnşallah bu doğrultuda gereken adımları atacağız" dedi.