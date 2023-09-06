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Şehzadeler Belediyesi’nden eğitime tam destek

CÜNEYT HASÇELİK
Şehzadeler Belediyesi’nden eğitime tam destek

Şehzadeler Belediyesi, eğitime verdiği destekleri sürdürmeye devam ediyor. Belediye, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği için protokol imzaladı. '

'YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN'

Başkan Çelik, "Şehzadeler ilçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerimize kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunuyoruz. Değerli Müdürümüz okul müdürleri vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi tespit ediyorlar. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz bu desteklerimizden istifade etmiş olacak" dedi. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık ise Başkan Çelik'e eğitim verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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