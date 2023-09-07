Bakan Fidan’dan YPG destekçisi ülkelere net mesaj

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. FİDAN, Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırmasının öngördükleri bir husus olduğunu belirterek, "YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa (Deyrizor'da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç. Yani bölgemiz için daha tehlikeli senaryoların olmasını öngörmek kaçınılmaz. Biz hem sınır güvenliğimizle ilgili hem dost unsurlarımızın güvenliğiyle her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN Fidan, Türkiye'nin AB perspektifine ilişkin "Türkiye'nin AB üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade" dedi. Fidan, Başkan Erdoğan'ın bunu politik iradeyle tekrar vurgulamasının önemli olduğunu söyledi. AB'den siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini beklentisini dile getiren Fidan, "İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYESİZ BİR AB KÜRESEL AKTÖR OLAMAZ'

GÜMRÜK Birliği'nin güncellenmesinin hem AB hem de Türkiye yararına olacağını vurgulayan Fidan, "AB, Türkiyesiz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinin yeniden canlandırılması elzem" mesajı verdi.