Dar gelirlinin konuta erişim imkanı artacak

2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından konuşan Başkan Erdoğan, Orta Vadeli Program ile Türkiye Yüzyılı vizyonlarının perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış olduklarını bildirdi.

'FİYATLAR GÖZ ÖNÜNDE'

Erdoğan, "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stoğundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak" dedi.

MÜREFFEH TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan şöyle konuştu: "İş dünyamızın ve tüm kesimleri ile toplumumuzun destekleri ile orta vadeli programın ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını diliyorum. Hükümet olarak orta vadeli programa desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomideki ilk yol haritamızı orta vadeli programla ortaya koyuyoruz." Programda temel ilkeler, politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri paylaşırken hiçbir sorunu görmezden gelmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Önceki dönemden farklı olarak yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık. Temel konuları bir takvim ile programın önemli bir parçasına dönüştürdük. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, beşeri sermaye ve istihdamdan yeşil ve dijital dönüşüme, afet yönetiminden kamu maliyesi ile iş ve yatırım ortamına 7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik" dedi.

'EN UFAK ŞÜPHEMİZ YOK'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak sağlıklı ve kaliteli bir büyüme sağlayacağız. Bununla birlikte sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek cari işlemler dengesini iyileştireceğiz." "2022 yılını milli gelire oranla yüzde 1'lik bir bütçe açığı ile kapattık" diyen Erdoğan, "Çeşitli zorluklara rağmen hedeflerimize ulaşma noktasında en küçük bir şüphemiz yoktur" diye konuştu.

220 BİN İSTİHDAM ARTIŞI

ERDOĞAN, "2023 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 oranında büyüme kaydederek büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkardık. Yıllık bazda ise 13 yıldır aralıksız büyüyoruz. Çeyreklik büyüme performansı ile Türkiye'ye OECD üyesi ülkeler içinde pozitif ayrışmıştır. Yine bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak ilk kez 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık. Böylece depremin iktisadi faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalmasını temin ettik. İhracatta da yılın ilk 8 ayında 165 milyar doları, yıllık bazda da 253,5 milyar doları yakaladık. Turizmde önceki seneye göre çok daha iyi bir sezon geçiriyoruz. İstihdamda da hamdolsun herhangi bir kaybımız söz konusu değil. Yılın ilk 6 ayında emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemeler ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağladık" dedi.

3 TRİLYON LİRA KAYNAK DEPREMDE KULLANILACAK

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılmasının ilk gündem maddesi olduğunu dile getirerek, "Depremzedelerimizi, sırf oy tercihlerinden dolayı onları kapı dışarı eden, onlara hakaret savuran zihniyetin insafına bırakmamakta kararlıyız. Programın ilk yılında tüm kaynaklarımızı deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyasına göre tahsis ettik. Ek bütçe ile bölge için 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız. Program döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak deprem bölgesi için kullanılmış olacaktır. Bu kaynakla afetzedelerimizin konut ihtiyacını hızla giderirken, zarar gören tarım ve sanayi alanları ile tüm altyapı ayağa kalkacak" dedi.