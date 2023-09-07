Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Şu ana kadar Türkiye'de Eris varyantının bulunmadığının belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil" dedi.