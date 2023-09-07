Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris virüsü belirtileri Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi.
Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris virüsü belirtileri Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi.
Eris virüsüyle ilgili son durum bilgileri merak ediliyor. Covid-19'un yeni varyantı EG.5 varyantı Eris virüsü bazı ülkelerde görüldü. Son çalışmalar İngiltere'de her 7 vakadan 1'inde Eris Varyantı görüldüğü sonucuna ulaştı. Peki, Eris virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte ayrıntılar...
ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Şu ana kadar Türkiye'de Eris varyantının bulunmadığının belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil" dedi.
ERİS VİRÜSÜ NEDİR?
Eris varyantı veya eris virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmesi gerektiği bildirilen ve omicron belirtileri ile benzerlik gösteren Covid 19'un mutasyonu uğramış versiyonu olarak ifade ediliyor.
ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yapılan çalışmalara göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şu şekilde;
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Tıkalı bir burun
Hapşırma
Balgamsız öksürük
Baş ağrısı
Balgamlı öksürük
Boğuk bir ses
Kas ağrıları
Koku almada değişiklik.