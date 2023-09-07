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Haberler Gündem Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan eris virüsü merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. Peki bazı ülkelerde görülen eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir? Eris virüsü ülkemizde görüldü mü? İşte eris virüsüne ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris virüsü belirtileri Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi.

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Eris virüsüyle ilgili son durum bilgileri merak ediliyor. Covid-19'un yeni varyantı EG.5 varyantı Eris virüsü bazı ülkelerde görüldü. Son çalışmalar İngiltere'de her 7 vakadan 1'inde Eris Varyantı görüldüğü sonucuna ulaştı. Peki, Eris virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte ayrıntılar...

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Şu ana kadar Türkiye'de Eris varyantının bulunmadığının belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil" dedi.

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris varyantı veya eris virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmesi gerektiği bildirilen ve omicron belirtileri ile benzerlik gösteren Covid 19'un mutasyonu uğramış versiyonu olarak ifade ediliyor.

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yapılan çalışmalara göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şu şekilde;

Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Tıkalı bir burun
Hapşırma
Balgamsız öksürük

Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı
Balgamlı öksürük
Boğuk bir ses
Kas ağrıları
Koku almada değişiklik.

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