Savaşı durdurmak ortak sorumluluğumuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 3'üncüsü "Ruh Sağlığı" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, 2014'te Kırım'ın işgali ve ardından 24 Şubat 2022'deki Rusya- Ukrayna Savaşı ile Ukrayna halkının büyük bölümünün savaşın yıkıcı sonuçlarına doğrudan maruz kaldığına dikkati çekerek, "Ateş, her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş, ülke sınırı tanımıyor. Ölüm ve yıkımdan kaçmak için 8 milyondan fazla Ukraynalı yurdunu, yuvasını ardında bırakarak farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeye dönmüş olsa da, aileler parçalandı ve büyük trajediler yaşandı" diye konuştu.

Savaşın izlerinin nesiller boyu silinemeyecek derin fay hatlarına dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Her savaşta yalnız insanlığımız değil, ortak mirasımız olan şehirlerimiz, medeniyetimiz, kütüphanelerimiz, efsanelerimiz ve masallarımız da ölüyor. Tabiatın dengesi, geri döndürülemeyecek derecede örseleniyor. Bu nedenle bütün çatışma bölgelerindeki gibi Ukrayna'da da savaşı durdurmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır" dedi.

'EN ÇOK KADIN VE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR'

Emine Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun çatışmadan en çok etkilenen grupların kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Sağanak gibi yağan yabancılaşma, acizlik ve mağduriyet hissiyle baş etmek, yetişkinler için dahi zorken çocukların hassas kalplerinde onmaz yaralar açılıyor" dedi.