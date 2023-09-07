Terör örgütü PKK/YPG’nin ekonomi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlar icra eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de yürüttüğü ekonomi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği imkanlarla bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık vermesi üzerine MİT, Suriye Kamışlı'daki finans sorumlusu "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarka belirledi.

Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye'deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Rojna kod Zülfiye Binbir'in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan Binbir'i, düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.