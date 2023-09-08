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Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bombalı saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu. Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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