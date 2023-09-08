Türkiye Yüzyılı milletin ortak hedefi olmak zorunda

ANKARA'DA 100'üncü yılda "Türkiye-Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli Türkiye-Azerbaycan Ortak Konferansı" düzenlendi. AK Parti Dış ilişkiler başkanlığı himayesinde düzenlenen konferansa katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının önemini vurguladı. Kurtulmuş, "Ülkelerimizin müştereken ortak hedefler istikametinde yürüyebilmesi için ciddi bir irade var. Asya'nın en doğusundan Avrupa'ya kadar uzanan bu koridorda söz sahibi, etki sahibi ve karar sahibi olabilecek bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı, sadece siyasi bir retorik değil, sadece bir partinin ya da bazı partilerin ortak görüşü değil, milletimizin ortak hedeflerinden birisi olmak zorundadır. Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüz yılı demektir" dedi.

'DENGE ORTAYA ÇIKACAK'

KARABAĞ'IN nasıl işgalden kurtulduğunun herkes tarafından bilindiğini dile getiren Kurtulmuş, "Karabağ Zaferi sadece askeri bir zafer değil, siyasi anlamda da bu coğrafyada istikrarın sağlanması için ortaya koyulan irade de fevkalade önemli. Dünyanın en önemli jeostratejik geçiş bölgesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak çalışmalarıyla, ümit ediyorum ki bir denge, bir istikrar ortaya çıkacak" dedi.