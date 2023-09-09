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Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti! "İş birlikleri derinleşecek" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan 35 milyar dolarlık yatırım paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.

AA
Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga’yı kabul etti! İş birlikleri derinleşecek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Görüşmede, Başkan Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve "asrın felaketi" sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Başkan Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.

Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Sonuç bildirgesi yayımlandı

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