İzmirli taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı ÖTV indiriminin ekim ayında Torba Yasa'ya gireceğini ümit eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksicilerin beklentilerini anlattı. Anık, "ÖTV'de indirim yapılması, bizim çok uzun zamandır beklediğimiz bir şey. Yasanın çıkacağına inanıyoruz. Daha önceki kriterler şöyleydi: Arabanı 3 yıl içinde değiştirmen gerekiyordu. 3 yıl doldurmadan yenileme hakkın vardı. O hakkı kullanmadığın zaman, ÖTV indiriminden faydalanamıyordun. Biz yeni araçlar için yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten çok yüksek bir oran. Servis minibüsü ve kamyonda yüzde 4 ile yüzde 8 arasında bir ÖTV var. Bizim önerimiz, ÖTV'yi bir defalık yüzde sıfır yapmak yerine sürekli yüzde 10, yüzde 15 olarak uygulanırsa biz de ödeyebiliriz" dedi.

ARAÇ DEĞİŞTİREBİLİRİZ

ÖTV'nin sıfır noktasına çekileceğini duyduklarına dikkat çeken Anık, "Biz de eskiyen arabamızı sık sık değiştirelim ki, yolcularımız eski arabalarla yolculuk etmek zorunda kalmasınlar. Bugün taksicilik için araç fiyatı 1 milyon lira civarında. Bu ÖTV ile bizim bu mesleği sürdürebilmemiz mümkün değil. ÖTV meselesi çözülürse, birçok esnafımız hemen aracını değiştirmeye hazır. En genç araç filosu bizdeydi. Son yıllarda filomuz yaşlandı. Zaten yeni araba bulamıyoruz, mecburen ikinci ele yöneldik. İki sene önce filomuzun yaş ortalaması 3-4 şeklindeydi. Bugün 5, 6 yaşında" şeklinde konuştu.

EĞİTİMLER UZAMALI

Şoförlerin artık meslek liselerinde yetişmesini istediklerini ve bu konuda bir proje geliştirdiklerini anlatan Anık, "Meslek liselerine şoförlük bölümü açılabilir. Arkadaş isterse motorcu isterse şoför olur. Hatta mezun olduğunda iki meslek sahibi olabilir. Yurtdışında, taksi şoförü olabilmek için uzun soluklu kurslar var. Bizdeki şoförlük kurslarında eğitimlerin uzaması lazım. Şoförlük, meslek liselerine konulursa, kalifiye eleman yetiştirme konusunda önemli bir adım atmış oluruz. Bizim araç sayımız belli, 2 bin 918... Kentimize gelen insanlar önce taksiye biniyor. Bizim İzmir'i çok iyi temsil etmemiz lazım. Bu projemizle ilgili hazırlığımızı yaptık ve bir milletvekilimizle de paylaştık. Vekilimiz, bu projemizin hayata geçirilmesi için gerekli görüşmeleri yapacak" dedi. Araçlardaki kameraların özel hayatın gizliliğiyle alakalı bir şey olmadığının da altını çizen Anık, yıl sonuna kadar herkesin kamera takması gerektiğini hatırlattı.

KAMERA TAKILMALI

Anık sözlerine şöyle devam etti: "Taksilerdeki kamera özel hayatı ilgilendirmez. Şoför arkadaş istediği zaman görüntüyü açıp göremez ancak polis görebilir. Kamera takın dediğimizde esnaftan da tepki geldi hatta bir arkadaşımız dava açtı. Mahkeme, kameranın özel hayatı ilgilendirdiği yönündeydi. Yargıtay, 'taksilerde kamera takılabilir, özel hayatın gizliliğini ihlal söz konusu olmaz' dedi. Bakanlık, kamera takma şartını 2023 yılının sonuna kadar uzattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir karar alıp, henüz kamerası olmayan taksilere kamera taktırabilir. Bu konuyla ilgili Büyükşehir ile bir toplantı yapacağız. Binden fazla aracımızda kamera var, arkadaşlar gönüllü olarak taktılar. Kaza yaptığında haklılığını kamera görüntüleriyle ortaya koyan çok arkadaşımız var."