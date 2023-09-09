Liselere sınıf tekrarı geri geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Liselerde sınıf tekrarı uygulaması geri geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar sonrasında liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Uygulama bu yıl başlayacak ve 9'uncu sınıfları kapsayacak.

SINIFTA CEP TELEFONU KULLANIMI KONUSUNDA TEDBİRLER ALINACAK

- Daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yetmeyecek. Liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

- Uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

- Bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri geçerli olacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

- Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

- Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirler alınacak.

- Dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile proje okulları yeniden tanımlandı. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesine yönelik işlemler, komisyon marifetiyle yürütülecek.

- Öğretmenlere, doğum sonrası izin bitimini takip eden 2 yılın sonuna kadar, istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ 30 GÜNÜ AŞANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.